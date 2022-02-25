Заболеваемость коронавирусом в Петербурге в два раза превысила московскую 24 февраля

7,5 тысяч жителей Петербурга заболели коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге идет на спад. Однако до сих пор остается на высоком уровне. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 25 февраля 2022 года уровень заражений в Северной столице почти в два раза превышает показатели в Москве.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 7572 человек, что на 13,4 процентов меньше, чем днем ранее. При этом в Москве зафиксировано 3,3 тысячи случаев заражения, - сообщает оперативный штаб.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Кроме того, накануне выздоровели 20 360 пациентов, скончались в следствии болезни 75 человек. В общей сложности за время пандемии в Петербурге оказались заражены коронавирусом 1 418 535 жителей города, из них выздоровели 1 201 560 и умерли 31 656 пациентов.

Напомним, что в Северной столице продолжается вакцинация населения от коронавируса. На данный момент привились более 3,5 миллионов жителей города.