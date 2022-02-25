В Петербурге дистанционная выдача вдвое сократила число больничных

Дистанционная выдача сократила число больничных в Петербурге почти вдвое Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После того, как у жителей Санкт-Петербурга появилась возможность дистанционно оформлять листки нетрудоспособности, их число сократилось почти в два раза. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года, пишет "Мойка78".

- За неделю до начала работы дистанционной системы ( 8 февраля 2022 года) жители Северной столицы оформили 142,8 тысяч больничных, - сообщает издание со ссылкой на управление Фонда социального страхования Петербурга.

Согласно его данным с 7 по 13 февраля петербуржцы получили 116 больничных листов, а с 14 по 20 февраля - 81, 2 тысячи. Несмотря на то, что число листков нетрудоспособности после введения новой системы стало меньше, февральские показатели нынешнего года превосходят прошлогодние на десятки тысяч. Средненедельный показатель за тот же месяц 2021 года составляет около 37-41 тысячи больничных.

Напомним, ранее "КП-Петербург" сообщала о спаде заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. По данным оперштаба, за минувшие сутки в городе COVID19 выявили у 7572 человек, что на 13,4 % меньше, чем 24 февраля.