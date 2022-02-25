Биржа Петербурга возобновит торги вечером 25 февраля

Петербургская биржа возобновит торги вечером 25 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Биржа Санкт-Петербурга в пятницу, 25 февраля 2022 года, с 17:00 по московскому времени возобновит торги ценными бумагами во всех режимах. Об сообщили на сайте торговой площадки.

- Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" сообщает о снятии ранее установленного запрета подачи заявок и заключения договоров во всех Режимах торгов всеми видами ценных бумаг с 17:00 по московскому времени, - следует из опубликованного сообщения.

Ранее петербургская биржа сообщала о том, что торги 25 февраля будут проводится с 7 утра и до 10 часов вечера по московскому времени в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1, а также адресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1.

Напомним, накануне "КП-Петербург" опубликовала мнение доцента кафедры мировой экономики СПбГУ о том, как вести в кризисное время. Специалист пояснил, нужно ли скупать валюту на фоне введения санкций и скачков курса.