Финал футбольной Лиги чемпионов 2022 перенесли из Петербурга в Париж Фото: Олег ЗОЛОТО

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе финального матча футбольной Лиги чемпионов (ЛЧ) из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила организация в соцсетях.

- Финал ЛЧ пройдет в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс", - такое решение приняли в ходе внепланового заседания члены УЕФА.

Напомним, ранее "КП-Петербург" сообщила, что выход на поле футболистов петербургского клуба "Зенит" объявили под саундтрек из фильма "Звездные войны". Российские спортсмены под "Имперский марш" заняли свои позиции перед игрой с испанским "Бетисом" на стадионе "Бенито Вильямарин" в городе Севилья. "Зенит" сыграл вничью и не прошел в 1/8 финала Лиги Европы по футболу.