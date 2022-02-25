Человек упал на рельсы на станции метров "Купчино" в Петербурге

Человек упал на рельсы на синей ветке метро Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В метро Санкт-Петербурга на синей ветке в пятницу, 25 февраля 2022 года, произошел инцидент, счастьем, не обернувшийся трагедией. На станции "Купчино" девушке стало плохо и она упала с платформы прямо на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена города на Неве.

- Пассажирка упала на пути до прибытия поезда. На три минуты сняли напряжение, чтобы поднять ее с рельс. Наезд не произошел. Станции из-за случившегося не закрывали, - пояснили в пресс-службе.

Движение поездов от станции «Сенная площадь» до «Парнаса» из-за случившегося временно останавливалось. Когда девушку удалось поднять, движение на ветке полностью возобновили.

Напомним, ранее "КП-Петербург" сообщала, что на обстрелявшую кабину дежурного по эскалатору на станции петербургского метро "Приморская" женщину возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".