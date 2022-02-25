Пациент Мариинской больницы зарезал соседа по палате

Пациент Мариинской больницы дважды пырнул ножом соседа по палате / Фото: СК

В Мариинской больнице в Санкт-Петербурге утром в пятницу, 25 февраля, жаркий спор двоих соседей по палате обернулся трагедией. Когда аргументы у одного из спорщиков подошли к концу, он схватился за нож и вонзил его в сердце оппонента.

- 47-летний пациент нанес два удара ножом в грудь своему 82-летнему соседу по палате - , сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета.

По данным СК, в полицию обратился персонал медучреждения. В больницу на Литейном проспекте незамедлительно выехали сотрудники Росгвардии. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее "КП-Петербурга" сообщала о задержании машиниста башенного крана из Всеволожска, которого подозревают в развратных действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.