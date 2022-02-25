Участок «Юлмарта» у Пискаревского проспекта ушел с молотка

Сумма сделки составила 141,2 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге завершились торги, на которых был продан участок бывшего российского онлайн-ритейлера на Муринской дороге. Договор купли–продажи заключен с АО "Городская инновационно–лизинговая компания" (ГИЛК). Об этом свидетельствует информация, опубликованная в пятницу, 25 февраля 2022 года, организатором торгов на Федресурсе.

- Сумма сделки составила 141,2 миллиона рублей, - говорится в сведениях о заключении договора.

Покупатель за эти деньги получил участок площадью 7,5 га вместе со складом 25 тысяч кв.м на Муринской дороге, юго–восточнее пересечения с Пискаревским проспектом.

Напомним, что в декабре 2021 года бывшего совладельца компаний «Рив Гош» и «Юлмарт» Августа Мейера задержали по подозрению в хищении более двух миллиардов рублей у Сбербанка. Вместе с ним полиция задержала его супругу Инну Мейер. Вскоре бизнесмена арестовали, а его жену посадили под домашний арест. В начале февраля 2022 года "КП-Петербург" писала о продлении ареста для экс-совладельца двух торговых компаний.