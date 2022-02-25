Баскетбольному клубу «Зенит» запретили проводить домашние матчи в России

Сине-бело-голубым в этом сезоне предстоит провести еще шесть домашних встреч ФОТО: vk.com/zenitbasket

Трем российским баскетбольным клубам Евролиги запретили проводить матчи у себя на родине. Игроки петербургского "Зенита", московского "ЦСКА" и казанского "УНИКСА" будут вынуждены отыгрывать домашние матчи на нейтральной территории.

- Зенит, ЦСКА и УНИКС не смогут проводить ближайшие матчи турнира на территории России, - пояснили в пресс-службе Евролиги.

Однако, такие изменения пока никак не сказываются на графике чемпионата. Сине-бело-голубым в этом сезоне предстоит провести еще шесть домашних встреч, у ЦСКА осталось пять матчей, у УНИКСа – четыре. Где именно они пройдут - пока неизвестно. Напомним, ранее "КП-Петербург" писала о переносе финального матча футбольной Лиги Чемпионов из Северной столицы в Париж. Матч должен был состояться 28 мая 2022 года на "Газпром Арене", но члены УЕФА приняли решение провести игру на стадионе "Стад де Франс".