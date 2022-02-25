Бензин подорожал в Петербурге на 1,2%

Бензин вырос в цене на 1,2% в Северной столице Фото: Артем КИЛЬКИН

Цена бензина в Санкт-Петербурге увеличилась на 1,2% по сравнению с декабрем 2021 года. К концу января 2022 года автомобильное топливо в Северной столице стало стоить 52,04 рубля за литр. Данные об этом опубликовал Росстат.

- В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года цены отечественных производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 3,9%. В 12 регионах бензин стал дороже, - следует из публикации Росстата.

Больше всего цены выросли в Астраханской и Нижегородской областях: на 11,3% и 11,2%. Меньше всего бензин стоит в Республике Башкортостан. Топливо стало стоить на 5,6% дешевле.

Кроме этого, потребительские цены на автомобильный бензин в январе 2022 года в среднем превышали цены производителей в 2,3 раза.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, каких изменений ждать в городе из-за введения новых санкций.