В Петербурге отменили матч сборных России и Греции по водному поло

FINA отменила матч России и Греции по водному поло в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Международная федерация плавания (FINA) отменила матч сборных России и Греции по водному поло. Игра должна была пройти в Петербурге в Международный женский день – 8 марта. Информацию об этом опубликовали 25 февраля на сайте федерации.

Кроме матча в Северной столицы, FINA отменила прыжку в воду, которые должны были пройти среди спортсменов 8-10 апреля 2022 года. Решение об отмене FINA приняла после консультаций со спортсменами и национальными федерациями.

- Все спортсмены, в том числе те, кто готовится к 19-му чемпионату мира по водным видам спорта в Будапеште в 2022 году, заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности во время тренировок и соревнований и, что немаловажно, быть услышанными, - отметили в федерации.

К концу 2022 года FINA запланировала еще несколько спортивных мероприятий в России, но проведут ли их, пока неизвестно.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что трем российским баскетбольным клубам Евролиги запретили проводить матчи у себя на родине.