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Общество25 февраля 2022 21:46

Музей-заповедник «Гатчина» отреставрируют за 71 млн рублей

Специалистам придется восстановить два объекта
Кирилл МИНЯЙЛО
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За реставрацию музея-заповедника "Гатчина" заплатят 71 млн рублей

За реставрацию музея-заповедника "Гатчина" заплатят 71 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственный музей-заповедник «Гатчина» объявил торги на восстановление двух объектов. За реставрацию заказчик заплатит больше 71 миллиона рублей, согласно условиям контракта. Об этом заявили в пресс-службе организации.

- В порядок необходимо привести оконные заполнения Северо-Восточного фасада Центрального корпуса Гатчинского дворца до 31 декабря 2022 года. На это выделят 32 миллиона рублей, - пояснили в дирекции «Гатчины».

Вторым объектом для восстановления стала терраса Белого озера с Львиной пристанью и скульптурой. Для ее реставрации заказчик выбрал срок – до 31 декабря 2023 года. Сумма данного контракта составит 39 миллионов рублей соответственно.

До этого «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в Северной столице восстановили прежний облик Петровской церкви 1912 года.