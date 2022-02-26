Полиция рассказала о женщине с младенцем на незаконном митинге в Петербурге

Полицейские рассказали о женщине с младенцем на несанкционированной акции в Северной столице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницу Петербурга и двух ее детей полицейские увезли домой с несанкционированного митинга у Гостиного Двора 25 февраля 2022 года. Женщина находилась на акции с грудным ребенком, который был укрыт курткой, пока мать держала плакат.

Полицейские также помогли найти матери ее второго ребенка – 4-летнего Платона.

- Не переживайте, все хорошо! – заверил женщину один из полицейских.

После возвращения второго сына матери сотрудники полиции увезли семью домой.

Напомним, что 25 февраля 2022 года у Гостиного Двора прошла вторая несанкционированная акция в Петербурге. Ее участниками стали десятки жителей, некоторых из которых задержала полиция: в основном – молодежь. Репортер «Комсомольской правды» в Петербурге находился на месте событий и передал газете, что на митинге проходили задержания.

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