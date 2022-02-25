В Петербурге идут жесткие задержания участников незаконного митинга

Жесткие задержания участников незаконного митинга проходят в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские начали активнее задерживать участников несогласованной акции у Гостиного Двора в Петербурге 25 февраля 2022 года. Среди задержанных в основном молодежь. Корреспондент «КП» с места событий передает, что сотрудники полиции увели в автозак не менее 20 человек.

- Особо буйных участников несанкционированного митинга у Гостиного Двора, а также провокаторов, выкрикивающих антивоенные лозунги и оскорбления, задерживают полицейские. Их общее число пока неизвестно, но в одном из автозаков находятся не меньше 20 человек, - рассказал журналист «Комсомольской правды в Петербурге», который находится у Гостиного двора.

Сотрудники полиции и Росгвардии отрядами из двух-трех человек задерживают граждан. Некоторые петербуржцы сопротивляются – их валят на землю. После пойманных уводят в служебный транспорт.

Напомним, что 25 февраля 2022 года у Гостиного двора в Петербурге проходит вторая несанкционированная акция. Участие в несогласованных митингах запрещено законом, предупреждают правоохранительные органы.

После начала незаконной акции полицейские начали первые задержания ее участников. 24 февраля в подобном митинге у Гостиного двора в Петербурге задержали 380 человек. Суды Северной столицы приняли почти 100 материалов об административных нарушениях.

За оперативной информацией читатели «Комсомольской правды в Петербурге» также могут следить в Telegram-канале газеты.