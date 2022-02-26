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Общество26 февраля 2022 6:08

Слабая оттепель с прояснениями будет в Петербурге в субботу, 26 февраля

В МЧС предупреждают о гололедице и сильном ветре
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге будет теплая погода без осадков в субботу, 26 февраля.

В Петербурге будет теплая погода без осадков в субботу, 26 февраля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург окажется на периферии антициклона в субботу, 26 февраля. Об этом пишет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам метеоролога, в городе будет слабая оттепель с периодическими прояснениями. А вот осадков ждать не стоит. Что касается температуры, то она будет выше средних показателей февраля.

- Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, по Ленобласти от минус 3 до +2. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет активно расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, - сообщает синоптик Михаил Леус.

Любопытно, что ГУ МЧС России по Петербургу предупреждало горожан о более сильном ветре – спасатели говорили о том, что порывы стихии в субботу местами будут достигать даже 20 метров в секунду, и это на фоне гололедицы.