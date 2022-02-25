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Общество25 февраля 2022 15:08

Парки и скверы Петербурга закрывают из-за ветра до 20 м/с

Жителей Северной столицы просят с пониманием отнестись к ситуации и быть осторожными на улицах во время непогоды
Кирилл МИНЯЙЛО
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Парки, сады и скверы Северной столицы закрывают из-за ветра до 20 м/с

Парки, сады и скверы Северной столицы закрывают из-за ветра до 20 м/с

Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за продления «желтого» уровня опасности в Петербурге комитет по благоустройству временно закрыл некоторые городские сады и скверы 25 февраля 2022 года. О решении сообщили в пресс-службе комитета.

- Из-за усиления порывов ветра до 18-20 метров в секунду в Петербурге сохранится «желтый» уровень опасности. Ряд городских садов и скверов – Таврический сад, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, Казанский сквер, Никольский сад, Юсуповский сад, Лопухинский сад и другие – будут временно закрыты, - проинформировали в комитете по благоустройству Северной столицы.

Бригады садовников будут оперативно убирать деревья и ветки, которые свалились из-за ветра, добавили власти.

Петербуржцев просят отнестись с пониманием к закрытию парков и скверов. Гражданам нужно быть осторожными и внимательными на улице во время непогоды.

Добавим, что МЧС города на Неве предупредило о повышении скорости ветра до 20 м/с в субботу, 26 февраля.