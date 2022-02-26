В Петербурге открыли дамбу после предотвращения «юбилейного» наводнения

В Петербурге открыли дамбу после падения уровня воды. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В Петербурге открыли дамбу после того, как стих ветер и удалось предотвратить очередное наводнение. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Комплекса защитных сооружений (КЗС). Напомним, створы дамбы закрыли в 17:35 в пятницу, 25 февраля. Тогда в МЧС предупреждали о порывах ветра до 20 м/с. В городе даже закрыли популярные парки и скверы во избежание падения деревьев на людей. Но обошлось. Стихия отступила, и в субботу в 06:36 дамбу открыли.

- Кронштадтский корабельный фарватер теперь свободен для движения судов. Замечаний по работе технологического оборудования нет. За период эксплуатации КЗС предотвратил уже 30-е по счету нагонное наводнение, - отметили в пресс-службе КЗС.

К слову, уровень воды в Неве за время непогоды вырос на 174 сантиметра. Ранее прогнозировалось, что наводнение будет чуть слабее, и пиковые значения достигнут лишь 170 см.