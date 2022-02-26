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Экономика26 февраля 2022 7:12

Банкоматы в Петербурге опустели из-за массового снятия налички

В банках жалуются, что за два дня у них был огромный наплыв клиентов
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
В Петербурге люди продолжают выстраиваться в очереди для снятия налички в банкоматах.

В Петербурге люди продолжают выстраиваться в очереди для снятия налички в банкоматах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Банкоматы в Петербурге значительно опустели из-за массы желающих снять наличку. Это выяснил журналист «КП-Петербург», который оббегал чуть ли не весь Петроградский район и обзвонил несколько банков. В основном, в банкоматах выдают купюры не более 1 тысячи рублей. В банках нас заверили, что за два дня столкнулись с огромным наплывом клиентов, которые бросились снимать наличность после введения ряда санкций со стороны Запада.

- Люди идут непрерывным потоком, а банкоматы же еще и круглосуточно работают. Так что их просто не успевают пополнять, надо ждать инкассацию. Я вам даже сейчас не могу подсказать ближайший банкомат, работающий без ограничений на сумму, потому что пока вы туда доберетесь, там, скорее всего, все уже снимут, - сообщил нам консультант одного из банков во время звонка на горячую линию.

Добавим, что горожане до сих пор, третий день подряд, выстраиваются в очереди перед банкоматами различных банков: «Сбер», «Санкт-Петербург», «Тинькофф», ВТБ, «Альфа-банк» и другие. Эксперты-экономисты же призывают не паниковать по поводу налички, потому что Центральный банк РФ будет постоянно стабилизировать ситуацию.