Полиция дала концерт на Гостином дворе во время второй незаконной акции протеста

На Гостином дворе во время незаконной акции протеста включили патриотические песни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция внезапно дала уличный концерт на Гостином дворе в Петербурге во время второй подряд незаконной акции протеста, произошедшей под конец пятницы, 25 февраля. Выступление пары сотрудников МВД случилось незадолго до начала стихийного митинга. Следом, как сообщал журналист «КП-Петербург» с места событий, число участников несанкционированной акции стало существенно больше, поэтому концерт прервался, и полицейские просто включили патриотические песни возле одного из патрульных автомобилей.

- Рядом вышагивал лейтенант с мегафоном. Временами он пытался добавить шума, но получалось плохо, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург».

Добавим, что незаконная акция протест закончилась очередными задержаниями. Их число подсчитывается до сих пор.