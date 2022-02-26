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Общество26 февраля 2022 7:33

Полиция дала концерт на Гостином дворе во время второй незаконной акции протеста

Некоторые сотрудники МВД спели сами, а потом на месте просто включили патриотические песни
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий ЗАЙЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На Гостином дворе во время незаконной акции протеста включили патриотические песни.

На Гостином дворе во время незаконной акции протеста включили патриотические песни.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция внезапно дала уличный концерт на Гостином дворе в Петербурге во время второй подряд незаконной акции протеста, произошедшей под конец пятницы, 25 февраля. Выступление пары сотрудников МВД случилось незадолго до начала стихийного митинга. Следом, как сообщал журналист «КП-Петербург» с места событий, число участников несанкционированной акции стало существенно больше, поэтому концерт прервался, и полицейские просто включили патриотические песни возле одного из патрульных автомобилей.

- Рядом вышагивал лейтенант с мегафоном. Временами он пытался добавить шума, но получалось плохо, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург».

Добавим, что незаконная акция протест закончилась очередными задержаниями. Их число подсчитывается до сих пор.