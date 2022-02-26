Более 270 участников второй незаконной акции протеста задержали в Петербурге

Полиция Петербурга отчиталась о задержанных во время второй незаконной акции протеста на Гостином дворе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшую пятницу, 25 февраля, в Петербурге задержали 272 человека, в том числе четырех подростков за участие во второй подряд незаконной акции протеста на Гостином дворе. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах. Напомним, одни люди выкрикивали лозунги против военной спецоперации России на Украине, другие просто молча стояли в знак солидарности. В итоге полиция насчитала 720 участников несанкционированной акции. Задержанных привлекли за нарушение мер безопасности по коронавирусу, они получили по административному протоколу.

- Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка задействовался наряд ГУ МВД России по Пете6рбургу и Ленобласти в количестве 243 сотрудников и наряд ГУ ФСВНГ России в количестве 215 сотрудников, - отметил источник «КП-Петербург».

Кроме этого полиция отчиталась о том, что не допустила грубых нарушений общественного порядка на Гостином дворе.