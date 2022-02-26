Петербург вновь на первом месте в России по суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге за сутки заболели коронавирусом 7 409 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вновь оказался на первом месте в России по суточной заболеваемости ковидом. Согласно информации на портале стопкоронавирус.рф, в пятницу, 25 февраля, в Северной столице заразились инфекцией 7 409 человек. На втором месте Красноярский край с 4 672 случаями заболевания COVID-19. Примечательно, что за сутки в Петербурге выздоровели 23 402 человека, число больных на дому чуть уменьшилось.

- За сутки в Петербурге госпитализировали 436 больных коронавирусом. Умерли от инфекции 76 пациентов, - отмечается на сайте Оперштаба по борьбе с ковидом.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о снижении заболеваемости ковидом в городе. Из-за увеличения числа свободных коек к плановому приему пациентов вернулась больница святого Георгия.