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Здоровье26 февраля 2022 9:08

Петербург вновь на первом месте в России по суточной заболеваемости коронавирусом

За пятницу, 25 февраля, в городе выявили 7 409 случаев заражения инфекцией
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за сутки заболели коронавирусом 7 409 человек.

В Петербурге за сутки заболели коронавирусом 7 409 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вновь оказался на первом месте в России по суточной заболеваемости ковидом. Согласно информации на портале стопкоронавирус.рф, в пятницу, 25 февраля, в Северной столице заразились инфекцией 7 409 человек. На втором месте Красноярский край с 4 672 случаями заболевания COVID-19. Примечательно, что за сутки в Петербурге выздоровели 23 402 человека, число больных на дому чуть уменьшилось.

- За сутки в Петербурге госпитализировали 436 больных коронавирусом. Умерли от инфекции 76 пациентов, - отмечается на сайте Оперштаба по борьбе с ковидом.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о снижении заболеваемости ковидом в городе. Из-за увеличения числа свободных коек к плановому приему пациентов вернулась больница святого Георгия.