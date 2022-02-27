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Общество27 февраля 2022 9:42

Бабушка рассказала подробности, как учитель не дала незнакомцу забрать ребенка из школы

Оказалось, что неизвестный преследует семью
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
В инциденте разбирается полиция

В инциденте разбирается полиция

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге учитель не дала незнакомцу забрать ребенка из школы. Об этом рассказала бабушка девочки, которая сообщила обо всем в полицию.

- Ребенок учится в школе №43 на Серебристом бульваре, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Посторонний мужчина пытался забрать внучку из школы. Учительнице позвонила бабушке и обо всем ей рассказала.

Бабушка в свою очередь заявила полиции, что мужчина преследует ее семью. Сейчас в инциденте разбираются правоохранительные органы.