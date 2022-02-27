Причина смерти актера Бориса Соколова

Актер скончался в больнице Фото: Театр имении Комиссаржевской

Коллеги озвучили причину смерти актера Бориса Соколова, сыгравшего в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Артист Театра имени Комиссаржевской, как стало известно "КП-Петербург", последние две недели провел в больнице с коронавирусом. Инфекция протекала на фоне основного заболевания актера.

- У него основное заболевание - проблема с ногами, с сосудами, - объяснила "КП-Петербург" подруга Бориса Соколова Нелли Попова. - Последние две недели он болел коронавирусом в больнице. У него отнялись ноги и руки, поэтому рядом с ним были сиделки.

Судя по всему, причиной смерти Бориса Соколова стал коронавирус. Сейчас точную причину устанавливают медики.

О дате месте прощания с актером "КП" сообщит дополнительно.