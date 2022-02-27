Очередь к банкомату Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Жители Петербурга пожаловались на длинные очереди к банкоматам в некоторых местах Одну из таких заметили в городском торговом центре. Там в ожидании возможности подойти к терминалу собрались десятки человек.

- Творится дурдом, люди стоят в огромной очереди в банкомат, - рассказали очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга".

Причины столпотворения людей у банкомата - неизвестны. У большинства банкоматов в городе очередей не замечают.

Ранее "КП-Петербург" сообщала, что в городе начались проблемы с выдачей налички в банкоматах.