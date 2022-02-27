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Общество27 февраля 2022 15:43

В Пулково отменили вылет 18 рейсов, запланированных на 28 февраля

Об этом сообщается на сайте онлайн-табло аэропорта
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Продолжают отменять рейсы

Продолжают отменять рейсы

Фото: Александр ГЛУЗ

В Пулково продолжают отменять рейсы, следует из онлайн-табло аэропорта. Так на 28 февраля уже отменен вылет 18 самолетов. Среди направлений - как внутренние перевозки, так и вылет в другие страны.

На данный момент отменены рейсы, которые были запланированы на 28 февраля, в следующие города: Наманган, Краснодар, Ростов-на-Дону, Варшава, Будапешт, Симферополь, Волгоград, Курск, Франкфурт, Анапа, Воронеж и Липецк.

Причина отмены рейсов не сообщается. Однако эксперты утверждают, что улететь из Петербург в Европу из-за закрытого неба будет невозможно.