В Пулково отменили вылет 18 рейсов, запланированных на 28 февраля

Продолжают отменять рейсы Фото: Александр ГЛУЗ

В Пулково продолжают отменять рейсы, следует из онлайн-табло аэропорта. Так на 28 февраля уже отменен вылет 18 самолетов. Среди направлений - как внутренние перевозки, так и вылет в другие страны.

На данный момент отменены рейсы, которые были запланированы на 28 февраля, в следующие города: Наманган, Краснодар, Ростов-на-Дону, Варшава, Будапешт, Симферополь, Волгоград, Курск, Франкфурт, Анапа, Воронеж и Липецк.

Причина отмены рейсов не сообщается. Однако эксперты утверждают, что улететь из Петербург в Европу из-за закрытого неба будет невозможно.