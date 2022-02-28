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Здоровье28 февраля 2022 9:35

13 классов школ в Петербурге остаются на удаленке из-за коронавируса и ОРВИ

На карантин закрыты 5 групп в детских садах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
13 классов школ в Петербурге остаются на дистанционном обучении на 28 февраля

13 классов школ в Петербурге остаются на дистанционном обучении на 28 февраля

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге улучшается. Дети стали реже болеть, классов на удаленке с каждым днем все меньше. Об этом 28 февраля 2022 года сообщили в комитете по образованию Северной столицы.

- По данным на 28 февраля в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 13 классов в шести школах, - рассказали в комитете.

Смешанный формат обучения пока что сохраняется в городе. Так, родители 4730 детей все еще оставили своих школьников учиться дома. Это всего 0,06 процентов от общего количества учеников школ.

Кроме того, на данный момент на карантин закрыты пять групп в пяти детских садах.

Напомним, что Петербург все еще остается в лидерах по распространению коронавирусом в стране. За минувшие сутки заболели 5,4 тысячи человек.