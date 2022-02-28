Прямые авиарейсы между Петербургом и Челябинском отменили

Между Петербургом и Челябинской отменили прямые авиарейсы Фото: Олег ЗОЛОТО

Авиакомпания «Ижавиа» в понедельник, 28 февраля 2022 года, сообщила об отмене прямых рейсов между Санкт-Петербургом и Челябинском. Об этом перевозчик сообщил на официальном сайте компании.

- Авиарейсы сообщением Петербург - Челябинск и Челябинск - Петербург исключены из расписания полетов АО «Ижавиа», - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что для пассажиров, которые уже купили билеты на март и позже, возврат стоимости билетов будет производиться по условиям вынужденного возврата с компенсацией 100% суммы. Тем, кто приобрел билет через официальный сайт авиаперевозчика, деньги вернут на карту автоматически.

Причину отмены рейсов между Челябинском и Петербургом в «Ижавиа» не сообщили.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала, что в петербургском аэропорте «Пулково» отменили вылет 18 рейсов, запланированных на 28 февраля. Среди отмененных полетов есть как внутренние перевозки, так и вылеты за рубеж.