С 1 марта меняется порядок оформления льготных разрешений на стоянку в зоне платной парковки

С 1 марта платными парковками занимается Комитет по транспорту. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщает об изменении порядка оформления льготных разрешений на стоянку в зоне платной парковки. Их получить могут местные жители, которым место для автомобиля обходится в 1800 рублей в год, а не 100 рублей в час.

- С 1 марта услуги по оформлению льготных парковочных разрешений будут предоставляться Комитетом по транспорту, который является оператором по платежам, в том числе по абонементам. В связи с этим необходимо использовать новые реквизиты , - сообщает пресс-служба ведомства.

Сами реквизиты можно увидеть по ссылке.

Напомним, что льготное парковочное разрешение для жителей можно оформить на год (1800 рублей для легковушки категории «В»), два или три года, 3600 или 5400 рублей соответственно.