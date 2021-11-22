Тариф на платную парковку в Петербурге вырастет до 100 рублей в час

Тарифы на платную парковку вырастут с 1 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту Петербурга официально подтвердил повышение тарифов на платную парковку. С 1 декабря оставить легковую машину в центре города будет стоить не 60, а 100 рублей.

- Единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей. Для жителей платной зоны стоимость годового парковочного разрешения останется неизменным - 1800 рублей, - сообщает пресс-служба комитета.

Для мотоциклов льготный абонемент обойдется в 900 рублей, а грузовикам категории С - в 3600.

Для всех остальных месячный парковочный абонемент обойдется в разы дороже. Для легковушек категории В, к примеру, это будет стоить 20 075 рублей, а годовой – 179 580 рублей.

Бесплатно парковаться в зоне платной парковки как и прежде смогут:

- участники Великой Отечественной войны, живущие в границах зоны парковки;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

- люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи;

- владельцы электромобилей.

10% мест выделено для бесплатной парковки машин, перевозящих инвалидов. Водителям таких транспортных средств (должно быть зарегистрировано в Федеральном реестре инвалидов) рекомендуют прикреплять соответствующий знак спереди и сзади автомобиля, чтобы автоматические парконы не выписывали им штрафов. Если спецместа заняты, то парковку на общих местах придется оплатить.

Напомним, что с 1 декабря зона платной парковки в Петербурге существенно увеличивается, покрывая еще 71 улицу.

На данный момент час стоянки мотоцикла стоит 30 рублей, легковушки категории В - 60 рублей, грузовика - 120 рублей. Тарифы не повышались уже более двух лет и в Смольном решили их пересмотреть.

При этом, по данным Городского центра управления парковками, сейчас оплачивается лишь 15% парковочных сессий. В остальных случаях водители либо успевают убрать машину в течение бесплатных 15 минут, либо имеют льготные годовые парковочные талоны, 80% из которых выданы многодетным семьям.

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