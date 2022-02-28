Мостотрест: при обрушении штукатурки в переходе у метро «Выборгская» никто не пострадал

При обрушении штукатурки в переходе у метро «Выборгская» никто не пострадал / Фото: Мостотрест

В петербургском Мостотресте рассказали о ситуации в подземном переходе у станции метро «Выборгская», где утром частично обрушилась штукатурка с потолка. В метрополитене сразу сказали, что переход отношения к ним не имеет и переадресовали вопросы эксплуатанту объекта.

- 28 февраля произошло отслоение штукатурного слоя деформационного шва пешеходного выборгского тоннеля. Переход уже очищен, нестабильные участки штукатурного слоя также проверены, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Мостотреста.

По предварительным данным, штукатурка отслоилась из-за перепада температуры. Отремонтировать проблемный участок обещают в ближайшие два дня.

- Пострадавших нет, все в порядке, - отметили в Мостотресте.