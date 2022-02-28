Новый автобус свяжет ж/д станцию «Ручьи» и метро «Озерки» в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Автобусный маршрут №272 с 15 июля 2022 года начнет курсировать между железнодорожной станцией «Ручьи» и станцией метро «Озерки». Он станет полной заменой маршрутки К-188.

- Новый маршрут будет проезжать весь проспект Луначарского, кроме одного небольшого участка Выборгского шоссе, - сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, замена коммерческих маршруток на городские автобусы пройдет в рамках новой транспортной реформы, которая стартует в Северной столице с 1 апреля 2022 года. В комитете рассказали, что в скором времени по городу начнут ездить обновленные автобусы, выполненные в едином стиле и цветовой гамме. По маршруту между «Ручьями» и «Озерками» будут ездить восемь автобусов, которые вмещают по 50 пассажиров каждый. Петербуржцы будут уезжать от конечных остановок ежедневно с 5:30 до 00:30.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала, что за последний месяц в городе на Неве значительно вырос пассажиропоток в автобусах. Тем не менее нынешние показатели не превысили допандемийные.