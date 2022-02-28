Подснежники распустились на севере Петербурга

На севере Петербурга распустились подснежники / Фото: Антон Кубышкин

В Санкт-Петербург практически пришла весна. По крайне мере, природа вовсю сообщает об этом. На севере города уже даже проклюнулись подснежники. Они выбрались из-под земли на проспекте Сизова и уже показали свои бутончики. Об этом 26 февраля 2022 года рассказал петербургский фотограф Антон Кубышкин.

- Вот и в Приморском районе начинается весна! На проспекте Сизова распускаются подснежники. Снег тает и выглянуло солнышко, - рассказал горожанин.

Нежные цветочки только набирают силы. Пока что они не торопятся открывать свои бутоны, так как впереди Северную столицу еще ждут морозы. Однако появление цветов уже говорит о том, что вскоре в Петербурге потеплеет.

Отметим, что это не первые подснежники в этом году. Предвестники весны появились еще в середине февраля на юге Петербурга.