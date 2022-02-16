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Общество16 февраля 2022 10:49

Первые подснежники распустились в Петербурге

Вслед за медведями в Северной столице от зимы начали пробуждаться растения
Анастасия СОБОЛЕВА
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В Петербурге распустились первые подснежники

В Петербурге распустились первые подснежники

Фото: СОЦСЕТИ

На юге Санкт-Петербурга раньше срока из талой земли пробились первые подснежники – предвестники скорого наступления весны. Фото предвестников весны опубликовали в группе ВКонтакте микрорайона Северная Рогатка.

- Провожаем зиму, ждём весну на Средней Рогатке, - с воодушевлением подписали снимок с сочными бутонами подснежников авторы.

На календаре только середина февраля, но создается ощущение, что весна в Северной столице постепенно начинает вступать в свои права. Минувший вторник стал в самым теплым днем с начала зимы.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писал, что в минувшее воскресенье в петербургском реабилитационном центре для диких животных «Велес» после зимней спячки проснулись медведи. Животные приняли петербургскую оттепель за весну и высунули свои любопытные носики из берлоги.

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