Съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе перекроют в ночь на 1 марта

Съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе перекроют ночью 28 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Съезд с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Зеленогорское шоссе в ночь с 28 февраля на 1 марта 2022 году могут перекрыть. Об этом говорится в сообщении на сайте ООО «Магистраль северной столицы».

- Ограничения введут на период с 23:00 до 03:00, - уточнили в компании.

Трассу планируют перекрыть для эвакуации сломавшегося на ЗСД грузовика.

Автомобилисты смогут объехать этот участок через съезд на трассу «Скандинавия» с разворотом и выездом на Зеленогорское шоссе.

- Просим быть предельно внимательными при движении в близи с зоной производства работ. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута и пользоваться навигационным сервисами, - обратились к водителям представители «Магистрали северной столицы».

Напомним, ранее стало известно, что с апреля 2022 года наземный транспорт Северной столицы начнет переход от оплаты бумажными и железными деньгами к оплате проезда «Подорожником», льготными электронными билетами, банковскими картами и QR-билетами.