Петербуржцу дали 6 лет тюрьмы за угрозы матери и хранение наркотиков

Невский районный суд Петербурга приговорил жителя к шести годам и 10 дням заключения в колонии строго режима. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Невский районный суд Петербурга приговорил жителя к шести годам и 10 дням заключения в колонии строго режима. Мужчина накинулся на собственную мать с ножом в руках. В его доме полиция нашла почти 100 грамм наркотических веществ различного происхождения. О наказании для преступника сообщили в пресс-службе объединенных судов города.

- Злоумышленник зажал мать в углу кухни и угрожал убийством. В руках у него находился складной туристический нож. Кроме этого, с трех часов ночи до обеда 19 марта 2021 года преступник фасовал наркотические и психотропные вещества, - следует из сообщения пресс-службы.

Полицейские отыскали в квартире обвиняемого запрещенные вещества – больше больше 90 граммов. По версии следствия, наркотики мужчина хотел продать. Однако в суде он заявил, что вещества находились в квартире только для хранения.

Свою вину петербуржец признал частично – лишь угрозу убийством.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в городе вынесли приговор членам ОПГ. Ее участники похищали и убивали бизнесменов.