Фонтаны «Петергофа» включат с 23 апреля

Сезон фонтанов начнется в "Петергофе" с 23 апреля 2022 года Фото: Александр ГЛУЗ

Государственный музей-заповедник «Петергоф» откроет сезон работы фонтанов с 23 апреля 2022 года. Сообщение об этом музей опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Обычно сезон фонтанов в Петергофе длится примерно шесть месяцев: с апреля по октябрь. В 2021 году он прошел под знаком двух больших юбилеев – 300-летия водоподводящей системы фонтанов и 300-летия петергофских вольеров, - рассказали в пресс-службе музея.

На данный момент парки и музеи Петергофа жители и гости Северной столицы могут посетить по зимнему расписанию. Вход в парки бесплатный. Билеты в музеи можно приобрести заранее на официальном сайте или в кассах музеев в день посещения.

Основная задача музея — сохранять память и культуру. Последнее должно объединять людей, поэтому музей – место взаимоуважения, поддержки и примирения людей разных взглядов, добавили в пресс-службе «Петергофа».

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