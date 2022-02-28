Умирающего льва Принца привезут в Петербург для лечения

Льва по кличке Принц привезут для лечения в Петербург из Краснодарского края

Умирающего льва по кличке Принц привезут в реабилитационный центр «Велес» в Петербург из Краснодарского края. Специалисты надеются, что хищник доберется до Северной столицы живым. По прибытии животного в центр ветеринары осмотрят его и начнут лечить. Об этом сотрудники «Велеса» сообщили в своем Instagram-аккаунте.

- Принцу предстоит преодолеть более 2100 км в пути. Мы освободили последний свободный угол на территории центра, чтобы принять льва. Работники спешно варят для него вольер, - рассказали сотрудники «Велеса» в аккаунте в Instagram.

В комментариях подписчики центра благодарят его сотрудников за помощь животному и так же надеются, что Принц выздоровеет. Кроме этого, по просьбе «Велеса», петербуржцы финансово помогают организации.

- Милый большой кот, поправляйся; держись, Принц; спасите кота! – отправляют пользователи комментарии под публикацией о нездоровье Принца.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в реабилитационном центре для диких животных «Велес» проснулись медведи. Животным пришлось прервать зимнюю спячку из-за продолжительной оттепели в Петербурге и Ленинградской области.