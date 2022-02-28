Маршрутку К-10 в Петербурге заменят на новые автобусы

Маршрут №275 планируют запустить вместо маршрутки К-10 Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый магистральный маршрут №275 планируют запустить в Петербурге. Транспорт заменит маршрутку К-10, которая принадлежит коммерческой компании. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы 28 февраля.

- Обновленные автобусы вместят 80 пассажиров. Они будут начинать путь от станции метро «Василеостровская», после будут ехать до «Петроградской», «Лесной», «Политехнической». Конечной остановкой станет Придорожная аллея, - рассказали сотрудники комитета о движении нового транспорта.

Магистральный маршрут №275 должен связать большие массивы жилых домов северной части Петербурга с кварталами исторической застройки. Интервалы движения между автобусами составят 14-15 минут в часы пик. В остальное время – 16-20 минут. Такой же временной промежуток сохранится в выходные дни.

Напомним, что «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что за последний месяц в городе на Неве вырос пассажиропоток в автобусах. Однако показатели не превысили допандемийные.