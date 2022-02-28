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Происшествия28 февраля 2022 20:53

Житель Петербурга попал под трамвай на улице Коллонтай

Пострадавший разбил переднее стекло транспорта головой
Кирилл МИНЯЙЛО
Петербуржец попал под трамвай, когда перебегал дорогу

Петербуржец попал под трамвай, когда перебегал дорогу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Санкт-Петербурга попал под трамвай на улице Коллонтай вечером 28 февраля 2022 года. Мужчина пытался перебежать проезжую часть, но не успел. О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

- Живой, но лежит весь в крови. Когда пытался перебежать через дорогу в неположенном месте, то влетел головой в правое переднее стекло и разбил его вдребезги, - написали в публикации группы.

Свидетели инцидента рассказали, что с места происшествия пострадавшего мужчину забрала бригада скорой помощи. Медики увезли петербуржца в НИИ имени Джанелидзе.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что авария с участием двух машин произошла на улице Куйбышева.