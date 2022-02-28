Житель Петербурга попал под трамвай на улице Коллонтай

Петербуржец попал под трамвай, когда перебегал дорогу Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Санкт-Петербурга попал под трамвай на улице Коллонтай вечером 28 февраля 2022 года. Мужчина пытался перебежать проезжую часть, но не успел. О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

- Живой, но лежит весь в крови. Когда пытался перебежать через дорогу в неположенном месте, то влетел головой в правое переднее стекло и разбил его вдребезги, - написали в публикации группы.

Свидетели инцидента рассказали, что с места происшествия пострадавшего мужчину забрала бригада скорой помощи. Медики увезли петербуржца в НИИ имени Джанелидзе.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что авария с участием двух машин произошла на улице Куйбышева.