Иностранные игроки БК «Зенит» покинут Россию

Игроки "Зенита" из-за рубежа покинут Россию; ФОТО: vk.com/zenitbasket

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» отпустит своих иностранных игроков на родину. Из-за сложностей в авиасообщении зарубежные спортсмены попросили на время покинуть Россию. Об отъезде баскетболистов пресс-служба «Зенита» объявила 28 февраля 2022 года.

- После собрания основной команды и руководства БК «Зенит» перед плановой тренировкой часть игроков решила покинуть расположение клуба до нормализации обстановки. Данное решение не предусмотрено контрактными обязательствами. Однако клуб относится с пониманием к такой ситуации, - сообщили в баскетбольном клубе

Клуб будет ждать возвращения иностранных баскетболистов в Санкт-Петербурге, когда мировая обстановка нормализуется. Оставшиеся игроки продолжают тренировки.

Напомним, «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что баскетбольному клубу «Зенит» запретили проводить домашние матчи в России.