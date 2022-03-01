В 37 школах Ленобласти появятся больше 1000 новых ноутбуков

Для школ Ленобласти выделили 65 млн рублей на новые ноутбуки Фото: Олег ЗОЛОТО

Образовательным учреждениям Ленинградской области закупят по 28 ноутбуков. Технику доставят в 37 школ региона. Общее число компьютеров превысит 1000 штук. Об этом сообщили в пресс-службе местного комитета по образованию.

- Цена каждого ноутбука составляет примерно 62 тысячи рублей. Всего на обновление техники из бюджета потратят почти 65 миллионов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Ноутбуки, которыми будут пользоваться учителя и ученики, появятся в 13 районах Ленобласти. В их числе: Волосовский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что весна в Ленинградской области начнется с тепла. Днем в регионе погода «разгуляется» и температура воздуха в некоторых районах поднимется до плюс 6 градусов.