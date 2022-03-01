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Общество28 февраля 2022 21:42

В 37 школах Ленобласти появятся больше 1000 новых ноутбуков

Технику закупят для 13 районов региона
Кирилл МИНЯЙЛО
Для школ Ленобласти выделили 65 млн рублей на новые ноутбуки

Для школ Ленобласти выделили 65 млн рублей на новые ноутбуки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Образовательным учреждениям Ленинградской области закупят по 28 ноутбуков. Технику доставят в 37 школ региона. Общее число компьютеров превысит 1000 штук. Об этом сообщили в пресс-службе местного комитета по образованию.

- Цена каждого ноутбука составляет примерно 62 тысячи рублей. Всего на обновление техники из бюджета потратят почти 65 миллионов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Ноутбуки, которыми будут пользоваться учителя и ученики, появятся в 13 районах Ленобласти. В их числе: Волосовский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что весна в Ленинградской области начнется с тепла. Днем в регионе погода «разгуляется» и температура воздуха в некоторых районах поднимется до плюс 6 градусов.