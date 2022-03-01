Пожар у "Невской ратуши" локализован. Фото: vk.com/spb_today

Пожарные локализовали возгорание в центре Петербурга. Утром в Дегтярном переулке вспыхнуло строящееся здание комплекса у «Невской ратуши». Огонь охватил кровлю и распространился на площади в 300 квадратных метров.

- По адресу: Центральный район, Дегтярный переулок , дом 5 в 11-этажном, строящемся здании, горела кровля на площади 300 квадратных метров. В 09:39 пожар локализован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На месте возгорания продолжают работать восемь единиц техники и 36 человек личного состава. Данных о пострадавших на настоящее время нет.