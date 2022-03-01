Видео мощного пожара на Невской ратуше в Петербурге появилось в сети Фото: СОЦСЕТИ

Мощный пожар произошел утром 1 марта 2022 года в центре Санкт-Петербурга. В 9 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что загорелось строящееся здание нового корпуса Невской ратуши. В социальной сети появилось видео с места событий.

- МЧС через 5 минут были на месте, ещё через 5 уже начали заливать! Оперативно сработали, ни придерёшься, - рассказали очевидцы.

По данным спасателей Петербурга, пожар начался в 9:03 часов в доме 5 по Дегтярному переулку. В 11-этажном строящемся здании размером 50 на 100 метров загорелась кровля на площади 300 квадратных метров. Пожарные очень оперативно локализовали пожар, буквально за полчаса. На данный момент спасатели продолжают тушить возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.