Экономическую полицию Петербурга эвакуировали из-за угрозы «минирования»

Экономическую полицию Петербурга вывели на улицу из-за угрозы «минирования» Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Санкт-Петербурга накануне вечером пришлось эвакуировать из здания из-за поступившего анонимного звонка о «минировании». Об этом во вторник, 1 марта 2022 года, сообщил источник в правоохранительных органах.

- 200 сотрудников экономической полиции покинули свои рабочие места на улице Чайковского после звонка от лжеминера. Звонок поступил с мобильного номера из-за границы, - уточнил источник.

Каких-либо взрывчатых веществ или взрывных устройств в результате осмотра обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За последние дни в Северной столице участились обращения от лжеминеров. Вчера «КП-Петербург» писала о необычном звонке, который поступил в Октябрьский районный суд Петербурга. Мужчина на другом конце провода представился Олегом и заявил, что его друг Родион заминировал здание суда.