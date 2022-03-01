Власти Петербурга усилят работу с детскими спортшколами

Власти Петербурга сфокусируются на местном спорте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский назвал усиление работы с детскими спортивными школами одним из приоритетных направлений в этом году. Об этом он рассказал во вторник, 1 марта 2022 года, в своем телеграмм-канале.

- Мы сфокусируемся на развитии массового спорта и проведении локальных соревнований для жителей Петербурга, - уточнил Пиотровский.

Ранее «КП-Петербург» писала о реакции вице-губернатора на перенос финального матча футбольной Лиги чемпионов (ЛЧ) из Северной столицы в Париж. Решение о том, что Петербург не станет местом проведения финала чемпионата стало известно в минувшую пятницу, 25 февраля. Пиотровский подчеркнул, что «спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать». Он также пояснил, что средства, которые были заложены в подготовку к финалу ЛЧ, будут направлены на развитие детских спортивных школ города на Неве.

Напомним, что финальная игра должна была состояться на поле «Газпром Арены» 28 мая 2022 года.