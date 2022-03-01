Владимир Путин встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым

Путин встретится с губернатором Петербурга Бегловым Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 1 марта 2022 года, президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

- У Путина продолжаются рабочие встречи, совещания внутренние, они не носят публичного характера - это все закрытые встречи, - приводит слова Пескова издание.

Отмечается, что встреча состоится в середине для. По предварительным данным, глава страны и глава Северной столицы обсудят вопросы, связанные с социально-экономическим развитием города. Встреча носит плановый характер.

Напомним, что ранее Беглов призвал жителей города объединиться в трудные времена, а также воздержаться от резких высказываний.