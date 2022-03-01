Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве на Морской набережной

Подозреваемого в убийстве на Морской набережной задержали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Василеостровского района задержала мигранта, который в ходе конфликта насмерть заколол своего знакомого на Морской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 1 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

- Около полуночи 27 февраля к правоохранителям обратился петербуржец. Он рассказал, что из окна своей квартиры увидел, как кто-то ударил прохожего ножом. Полиция обнаружила на указанном месте труп 36-летнего мужчины, - уточнили в пресс-службе.

Искать подозреваемого пришлось недолго. В квартире на улице Марата стражи правопорядка задержали 22-летнего приезжего из Средней Азии. Полиция выяснила, что задержанный поссорился со своим знакомым, несколько раз ударил его ножом и сбежал с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о задержании подозреваемого в нападении на петербургского стилиста. Мужчина, угрожая ножом, похитил у него наличные и личное имущество на общую сумму в 43 тысячи рублей.