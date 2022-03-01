Маршрутку К-279 в Петербурге сменит новый автобус с 1 апреля

Маршрутку К-279 в Петербурге через месяц сменит новый автобус Фото: Олег ЗОЛОТО

По Санкт-Петербургу ровно через месяц, 1 апреля, начнут курсировать новые автобусы № 279. Они будут ездить в Приморском районе и заменят действующий коммерческий маршрут под таким же номером. Об этом во вторник, 1 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

- Автобусы свяжут жилые дома в разных частях района с четырьмя станциями метро: «Старая Деревня», «Комендантский проспект», «Пионерская» и «Удельная».

Маршрут нового автобуса / Фото: Комтранс СПб

Жителям района станет удобнее добираться до торговых центров, больниц, поликлиник, детсадов и школ.

По данным ведомства, на маршруте №279 будут ездить автобусы большого класса, которые вмещают до 80 пассажиров. Режим работы – с 5:30 до 0:30. Время ожидания на остановках – от 12 до 16 минут.

Ранее стало известно, что такие же автобусы в скором времени заменят коммерческую маршрутку К-10. По тем же улицам петербуржец будет возить автобусный маршрут №275.