Сайт аэропорта «Пулково» не работает уже более восьми часов

Сайт "Пулково" "висит" почти целые сутки. Фото: Александр ГЛУЗ

Официальная страница аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» в сети на данный момент является недоступной. Сайт «воздушных ворот» перестал работать утром во вторник, 1 марта 2022 года.

- Сегодня около 10 утра обнаружены технические неполадки на сайте аэропорта «Пулково». Профильные специалисты занимаются их устранением, - прокомментировали ситуацию «КП-Петербург» в пресс-службе ВВСС.

Онлайн-табло для пассажиров и вылетающих на сайте недоступно, впрочем, как и другие сервисы. Представитель «воздушных ворот» Северной столицы уточнил, табло вылетов и прилетов работает только в терминале аэропорта.

Отметим, что в пресс-службе «Пулково» не назвали конкретные сроки устранения проблем с сайтом и не объяснили их причины.

Напомним, ранее «КП-Петербург» сообщала о массовой отмене рейсов утром 1 марта 2022 года. Более 20 рейсов не вылетели сегодня из «Пулково». Среди них есть как внутренние, так и заграничные перелеты.