Волейбольный «Зенит» не будет играть в финале Лиги Чемпионов из-за санкций

ВК «Зенит» не примет участие в ¼ финале Лиги Чемпионов ФОТО: пресс-служба клуба

Волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербурга заявил, что не сможет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сообщение об этом пресс-служба ВК «Зенит» опубликовала на сайте команды 1 марта 2022 года.

- На российский волейбол официально наложили серьёзные санкции со стороны международных спортивных федераций. Смысл их в следующем: наши национальные сборные, клубы и спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой указанных организаций по волейболу, пляжному волейболу и снежному волейболу до дальнейших уведомлений, - говорится в сообщении пресс-службы ВК «Зенит».

Против «Зенита» должна была играть итальянская команда по волейболу «Перуджа». Петербургский клуб добавил, что повлиять на решение о санкциях он уже не может.

На данный момент спортсмены Северной столицы готовятся к матчу против соотечественников – соперником станет казанский «Зенит». Гостевая игра Суперлиги пройдет 5 марта.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что иностранные игроки баскетбольного клуба «Зенит» покинут Россию.