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Общество1 марта 2022 16:30

Мужчина упал с Гренадерского моста в Петербурге

Его тело ушло под лед
Кирилл МИНЯЙЛО
Петербуржец упал с Гренадерского моста

Петербуржец упал с Гренадерского моста

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга провалился под лед из-за падения с Гренадерского моста. Происшествие случилось вечером 1 марта 2022 года. О нем сообщили очевидцы с места инцидента.

- Человек упал с Гренадерского моста и ушел под лед реки, - передают свидетели.

Предотвратить падение мужчины не удалось. К месту происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики. Специалисты пытаются найти петербуржца. Поиски продолжаются.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о трагическом случае в конце января 2022 года. Спасатели нашли тело первоклассника, провалившегося под лед Невы в Ленобласти.